Fortnite 2: Guida e Mappa per completare tutte le missioni Tiro a Segno

La Settimana 7 della Stagione 1 di Fortnite Capitolo 2 propone ai giocatori le nuove missioni Tiro a Segno. In questa guida vi spieghiamo come completarle tutte, mettendovi a disposizione una mappa che mostra tutte le location da visitare per portarle a termine.

Di seguito elenchiamo tutte le missioni Tiro a Segno di Fortnite Capitolo 2, spiegandovi come completarle.

Elimina gli avversari mentre hai 50 punti vita o meno (2)

Dovrete eliminare due avversari mentre il vostro personaggio ha 50 punti vita al massimo. Vi consigliamo di provarci nella modalità Rissa a Squadre, dove avrete la possibilità di rientrare sul campo di battaglia in caso di morte.

Consuma le mele raccolte al frutteto (3)

Vi rimandiamo alla nostra mini-guida che vi spiega come consumare le mele raccolte al frutteto.

Elimina gli avversari a Foresta Frignante o presso i Luoghi Storici (3)

Vi basta eliminare tre avversari a Foresta Frignante o presso i Luoghi Storici di Fortnite Capitolo 2.

Danza dal Tubista, dall'Uomo di Paglia e al Bivacco Boscoso (1)

Consultate la nostra guida che vi mostra le posizioni di Tubista, Uomo di Paglia e Bivacco Boscoso.

Ottieni salute con un Pesce Piccolo, un Flopper e un Pesce Succoso (1)

Potete consultare direttamente la nostra guida che vi spiega come ottenere salute da Pesce Piccolo, Flopper e Pesce Succoso.

Elimina gli avversari con le Pistole (3)

Vi consigliamo di completare questa missione nella modalità Rissa a Squadre, cercando di entrare in possesso di una buona pistola. Può tornarvi utile consultare la nostra guida su come potenziare le armi di Fortnite Capitolo 2.

Visita i Luoghi Indicati in una partita singola (3)

Dovrete visitare tre diversi Luoghi Indicati nell'arco di una singola partita. Ricordiamo che i Luoghi Indicati sono tutte quelle location che sulla mappa hanno un nome, come Moli Molesti o Parco Pacifico.

Infliggi danni con i Fucili a Pompa (500)

Per completare questa missione dovete infliggere un totale di 500 punti danno con i Fucili a Pompa. Anche in questo caso, vi consigliamo di giocare nella modalità Rissa a Squadre.

Atterra in un rifugio per evitare i danni da caduta (1)

Vi rimandiamo alla nostra guida che vi spiega dove atterrare per evitare i danni da caduta.

Curati entro 10 secondi dopo aver ricevuto danni da un avversario (1)

Dovrete curarvi entro 10 secondi dopo aver ricevuto un qualsiasi tipo di danno dagli avversari. Per curarvi potete usare uno dei pesci usati nella missione precedente, oppure un Bazooka a Bende.

Una volta che avrete completato tutte le missioni Tiro a Segno, non dimenticate di mettervi alla ricerca della lettera T nascosta nella schermata di caricamento della Settimana 7 di Fortnite Capitolo 2!