Fortnite 2 Guida: Scaldati vicino al camino del capanno di Mezz'Inverno

Dopo avervi mostrato come nascondersi dentro un Pupazzo di neve subdolo, in questa mini-guida alle sfide natalizie di Fortnite Capitolo 2 vi spieghiamo come completare la sfida che richiede di scaldarsi vicino al camino del Capanno di Mezz'Inverno.

Si tratta di una sfida molto semplice che può essere completata allo stesso modo di quella che richiede di cercare le calze natalizie nel capanno di Mezz'Inverno. Per capire come fare, vi basta seguire le indicazioni che stiamo per darvi di seguito.

Come completare la sfida Scaldati vicino al camino del capanno di Mezz'Inverno

Questa sfida può essere completata semplicemente dal menu principale, accedendo al Capanno di Mezz'Inverno che sta accogliendo i giocatori durante l'evento di Natale 2019 di Fortnite Capitolo 2.

Tutto quello che dovete fare è rimanere in lobby, cliccare in alto a sinistra dove c'è la stella di Natale per entrare nel capanno di Mezz'Inverno, e alla fine cliccare camino per avvicinarvi a esso e riscaldarvi. In questo modo porterete a termine la sfida e guadagnerete anche alcuni punti esperienza.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per capire come fare, vi basta guardare il filmato che abbiamo riportato in cima. A proposito dell'evento di Mezz'Inverno, non dimenticate di consultare la nostra guida che vi spiega come ricattare i regali natalizi di Fortnite Capitolo 2.