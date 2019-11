Fortnite 2: dove trovare la lettera N nascosta nella schermata Il Duello

Se avete completato le missioni Il Duello di Fortnite Capitolo 2, potete mettervi alla ricerca della lettera "N" nascosta all'interno della mappa di Battaglia Reale. In questa mini-guida vi mostriamo dove trovarla.

Completando le missioni Il Duello sbloccherete la relativa schermata di caricamento segreta. Come di consueto, quest'ultima conterrà un indizio sulla posizione dell'oggetto nascosto della settimana, che in questo caso è la lettera "N". Vediamo dove si trova.

La posizione della lettera "N" di Fortnite 2

Dopo aver decifrato la schermata di caricamento delle missioni Lowdown, abbiamo appreso che la lettera "N" nascosta si trova a sud di Siepi d'Agrifoglio, all'interno dell'Hangar E.G.O. Una volta che siete entrati nell'accampamento, non vi resta che salire le scale in fondo: la lettera "N" si trova in mezzo ai due barili gialli.

A fondo pagina trovate un'immagine con la posizione esatta della lettera "N" all'interno della mappa. Se può tornarvi comodo un riferimento visivo per individuarle più facilmente, potete dare un'occhiata al filmato che abbiamo proposto in apertura.

Ricordiamo che la lettera "N" può essere trovata solo dopo aver completato le missioni Il Duello della Settimana 6 di Fortnite Capitolo 2. A tal proposito, se avete bisogno di una mano per portarle a termine, ricordiamo che sulle nostre pagine trovate le guide che vi spiegano dove trovare gli avamposti EGO e come curare i compagni con il Bazooka a Bende.