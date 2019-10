Fortnite 2: Guida e Trucchi per sconfiggere il Re della Tempesta

Con la pubblicazione dell'aggiornamento 11.10 di Fortnite, i giocatori del battle royale di Epic Games possono dedicarsi alla modalità a tempo limitato Re della Tempesta. In questa mini-guida vi diamo alcuni consigli per sconfiggere il boss finale.

Eliminare il Re della Tempesta, inoltre, è una delle sfide Incubo di Fortnite 2 proposte durante l'evento di Halloween 2019. Vediamo alcune strategie e qualche accorgimento da seguire per sconfiggere questo potente boss.

Fate attenzione al raggio del Re della Tempesta

Mentre affrontate il Re della Tempesta, fate attenzione a quando si prepara per scagliare il suo potente raggio energetico. Verrà lanciato dal centro verso il bordo dell'arena, e se dovesse colpirvi verrete immediatamente abbattuti. Quando vedete il raggio avviarsi verso di voi, avrete qualche secondo di tempo per evitarlo. Imparate a prevederne i movimenti, in modo da diminuire il rischio di essere colpiti.

Rianimate i vostri compagni di squadra

È probabile che nel corso della battaglia molti dei vostri compagni vengano abbattuti. Assicuratevi di rianimarli, avvicinandovi a loro quando sono accasciati a terra. Potete trasportarli in un luogo più sicuro, oppure costruire una barriera protettiva intorno a loro per facilitare il processo di guarigione. Il gioco di squadra è di fondamentale importanza per avere la meglio sul Re della Tempesta, e rianimare i compagni è la chiave per contare su una potenza di fuoco collettiva maggiore.

Usate i crateri viola per spostarvi rapidamente

All'interno della mappa ci sono dei piccoli crateri che emettono un bagliore viola. Potete usarli per spostarvi velocemente, passando sopra di essi per farvi scagliare in aria. Possono rivelarsi molto utili in diverse situazioni, quindi sfruttateli per guadagnare velocità quando avete bisogno di fuggire dall'orda, oppure di raggiungere rapidamente un determinato punto dell'arena.

Eliminate i demoni per ricaricare munizioni e rifornimenti

Dopo che le casse iniziali sono esaurite, l'unico modo per ottenere più munizioni e scorte è distruggere i demoni. Sparare ai demoni aumenterà anche il vostro scudo, permettendovi di resistere maggiormente agli attacchi dei nemici. Oggetti e armi migliori possono essere ottenuti distruggendo i monoliti da cui nascono i demoni, quindi non trascurate di attaccarli quando avete l'opportunità di distruggerli.

Non passate troppo tempo a costruire

Abbattere alcune strutture può aiutarti a tenere a bada l'orda, il che è particolarmente utile quando state curando o rianimando un compagno di squadra, tuttavia non perdete troppo tempo a costruire qualcosa di più complesso delle strutture di base. A intervalli regolari, durante il combattimento, il Re della Tempesta lancerà un'esplosione ad area che distrugge tutte le strutture nell'arena, spazzando via ogni protezione che potreste aver creato per voi e la vostra squadra. Generalmente bastano pochi muri per darvi un po' di copertura dai demoni, e nessuna struttura potrà proteggervi dal raggio del Re della Tempesta.

Sfruttate al massimo i punti deboli del Re della Tempesta

In alcune fasi del combattimento contro il Re della Tempesta, i giocatori hanno l'opportunità di colpire i punti deboli del boss, con la possibilità di infliggere una quantità maggiore di danni prima di arrivare alla fase conclusiva della lotta. Sfruttate al massimo queste occasioni, colpendo i punti evidenziato in giallo. A tal proposito, sulle nostre pagine vi abbiamo già mostrato come colpire i punti deboli del Re della Tempesta.