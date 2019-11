Fortnite 2 Il Duello: visita diversi avamposti EGO

Dopo avervi mostrato come infliggere danni a bordo di un Motoscafo, in questa mini-guida alle missioni Il Duello di Fortnite Capitolo 2 vi mostriamo dove visitare i cinque avamposti E.G.O. disseminati nell'isola di Battaglia Reale.

Non è la prima volta che gli avamposti E.G.O. sono protagonisti delle sfide di Fortnite Capitolo 2. Di seguito vi mostriamo dove si trovano sulla mappa, in modo da aiutarvi a completare la missione che richiede di visitare tutti e 5 gli avamposti.

Guida alla missione Visita diversi avamposti E.G.O.

A fondo pagina abbiamo riportato una mappa con la posizione dei 5 avamposti E.G.O. presenti sull'isola di Battaglia Reale. Li elenchiamo di seguito:

Stazione Scientifica : a ovest di Parco Pacifico

: a ovest di Parco Pacifico Staging Post : a nord-ovest di Moli Molesti

: a nord-ovest di Moli Molesti Caserme : a nord-ovest di Lago Languido

: a nord-ovest di Lago Languido Hangar : Siepi d'Agrifoglio

: Siepi d'Agrifoglio Torre di Comunicazione: a sud-ovest di Brughiere Brumose

Per completare la missione dovrete visitare tutti e 5 gli avamposti E.G.O. riportati in calce. Come potete vedere, questi avamposti sono sparsi in lungo e largo su tutta l'isola di Battaglia Reale, rendendo un po' lunghi gli spostamenti che vi conducono da uno all'altro. Per fortuna, la missione può essere completata nell'arco di più partite, quindi procedete pure con calma e visitate di volta in volta i vari avamposti, come mostrato nel video proposto in apertura.

A che ci siete, inoltre, durante la visita degli avamposti potete portarvi avanti anche con la missione Cerca i forzieri negli avamposti EGO.