Fortnite 2 In Picchiata: Eliminazioni a Idro 16 o Siepi Sempreverdi

Sono finalmente disponibili le missioni In Picchiata della settimana 8 di Fortnite Capitolo 2. In questa mini-guida vi spieghiamo come portare a termine la missione che richiede di effettuare eliminazioni all'Idro 16 o a Siepi Sempreverdi.

Questa missione richiede di effettuare 3 eliminazioni all'Idro 16 o a Siepi Sempreverdi. Potrete effettuarle tutte e 3 in una delle due location, oppure un po' in una e nell'altra: l'importante è che arriviate ad accumulare in tutto 3 eliminazioni nei due luoghi.

Siepi Sempreverdi è un luogo indicato sulla mappa che è facile da individuare, visto che troverete il suo nome all'interno della mappa. Dove si trova, invece, l'Idro 16? Ve lo mostriamo di seguito.

Dove trovare l'Idro 16 in Fortnite Capitolo 2

L'Idro 16 è un luogo storico di Fortnite Capitolo 2. In quanto tale, la sua posizione non è segnalata direttamente sulla mappa, motivo per cui dovrete rintracciarlo voi stessi. Per aiutarvi, vi anticipiamo che l'Idro 16 non è altro che la diga presente a nord-ovest di Brughiere Brumose, come segnalato sulla mappa riportata a fondo pagina (l'indicatore rosso in basso a destra).

Parlando delle altre missioni In Picchiata di Fortnite Capitolo 2, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come completare le prove a tempo a Lago Languido e a est dell'Idro 16.