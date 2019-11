Fortnite 2 In Picchiata: raccogli Legno entro 60 secondi dall'atterraggio

Una delle missioni In Picchiata di Fortnite Capitolo 2 richiede di raccogliere 300 unità di legno entro 60 secondi dall'atterraggio dal Bus della Battaglia. In questa mini-guida vi spieghiamo come completarla nel modo più rapido e semplice possibile.

Per completare questa missione bisogna raccogliere 300 unità di legno entro 60 secondi dall'atterraggio, ovviamente nell'arco di una singola partita. Sulla mappa di Fortnite Capitolo 2 esiste un luogo in particolare in cui è possibile completare molto facilmente la missione: scopriamo dove.

Dove raccogliere facilmente 300 unità di legno entro 60 secondi dall'atterraggio

A sud-ovest di Foresta Frignante, all'interno del cerchio rosso che abbiamo tracciato sulla mappa riportata a fondo pagina, c'è un deposito di legno in cui è possibile trovare diverse staffe. Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, una volta atterrati sul posto potete raccogliere 300 unità di legno nel giro di circa 30 secondi, la metà del limite di 60 secondi imposto dalle condizioni della missione. Non vi resta dunque che atterrare nel punto indicato sulla mappa e raccogliere 300 unità di legno entro 60 secondi, usando semplicemente il vostro piccone.

