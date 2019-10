Fortnite 2, L'Incubo: distruggi l'arredamento del maniero maledetto

Il nuovo aggiornamento 11.10 di Fortnite 2 ha introdotto l'evento di Halloween 2019 intitolato "L'Incubo". Una delle missioni di questo evento richiede di distruggere l'arredamento del maniero maledetto: di seguito vi spieghiamo come portarla a termine.

Tutte le missioni dell'evento L'Incubo di Fortnite Capitolo 2 andranno completate nella nuova modalità a tema Re della Tempesta. Vediamo dove e come completare la missione "Distruggi l'arredamento del maniero maledetto".

Dove e come distruggere l'arredamento del maniero maledetto

Giocando nella modalità Re della Tempesta, noterete che alla mappa di Fortnite Capitolo 2 sono state apportate diverse modifiche a tema Halloween. Per l'occasione è stato inserito anche un maniero maledetto, all'interno del quale troverete degli oggetti di arredo fluttuanti.

Per completare questa missione, non dovrete far altro che raggiungere il maniero maledetto e distruggere gli oggetti di arredo fluttuanti che troverete al suo interno. Come potete vedere sulla mappa riportata a fondo pagina, per raggiungete il maniero maledetto vi basta recarvi a Borgo Bislacco. Una volta entrati all'interno della casa, dovete mettervi alla ricerca degli oggetti di arredo fluttuanti e distruggerli, proprio come mostrato nel video proposto in cima. Per portare a termine la sfide dovrete distruggerne in tutto cinque.

Parlando delle altre attività introdotte con l'aggiornamento 11.10, sulle nostre pagine potete consultare tutte le novità di Halloween 2019 per Salva il Mondo.