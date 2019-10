Fortnite 2 L'Incubo Guida: come completare tutte le sfide di Halloween 2019

Le sfide Incubo di Fortnite Capitolo 2, il nuovo evento a tema Halloween 2019, è finalmente disponibile per i giocatori del battle royale di Epic Games. In questa mini-guida vi spieghiamo come completarle tutte, in modo da ottenere le relative ricompense esclusive.

Di seguito elenchiamo tutte le sfide dell'evento Incubo introdotte con l'aggiornamento 11.10 di Fortnite 2, spiegandovi come portarle a termine.

Distruggi l'arredamento del maniero maledetto (0/5)

Sulle nostre pagine vi abbiamo già mostrato dove trovare il maniero maledetto.

Balza fuori dal rifugio quando il giocatore avversario si trova entro 20 metri (0/1)

Vi basta nascondervi in uno dei rifugi disseminati sulla mappa di Fortnite Capitolo 2 (vale a dire i cespugli di paglia o i cassonetti dell'immondizia), e attendere che si avvicini un avversario entro un raggio di 20 metri. Dopodiché non vi resta che saltare fuori dal rifugio.

Cerca un forziere in una foresta infestata, in una città fantasma e in una fattoria da brividi (0/3)

Vi rimandiamo alla nostra mini-guida che vi mostra dove trovare un forziere a foresta infestata, città fantasma e fattoria da brividi.

Infliggi danni ai punti deboli del Re della Tempesta (0/10.000)

Anche in questo caso, sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come completare la sfida infliggi danni ai punti deboli del Re della Tempesta.

Rianima i compagni mentre affronti il Re della Tempesta (0/3)

Si tratta di una sfida piuttosto semplice. Lanciate una partita nella modalità a tempo Re della Tempesta, affrontate il boss e prestate attenzione agli altri giocatori presenti nei dintorni. Molto probabilmente alcuni di loro verranno feriti, fino ad accasciarsi sul terreno: è l'occasione giusta per avvicinarvi e rianimarli. Completerete la sfida dopo aver rianimato almeno tre giocatori.

Sconfiggi il Re della Tempesta (0/1)

Sempre giocando nella modalità Re della Tempesta, dovrete riuscire a sconfiggere il boss finale. Per farlo, sarà di grande importanza contare sull'aiuto degli altri giocatori, motivo per cui vi consigliamo di affrontare questa sfida in compagnia dei vostri amici. Per sconfiggere il boss più in fretta, non dimenticate di colpire i suoi punti deboli a forma di cristalli gialli.