Fortnite 2 L'Incubo: infliggi danni ai punti deboli del Re della Tempesta

Dopo avervi spiegato come distruggere l'arredamento del maniero abbandonato, in questa mini-guida alle sfide Incubo di Fortnite Capitolo 2 vi mostriamo come infliggere danni ai punti deboli del Re della Tempesta.

Questa sfida può essere completata nella modalità a tempo Re della Tempesta, una delle novità introdotte con l'aggiornamento 11.10 di Fortnite 2 che ha dato il via all'evento di Halloween 2019.

Come infliggere danni ai punti deboli del Re della Tempesta

Per completare la sfida in questione dovrete infliggere almeno 10.000 danni ai punti deboli del Re della Tempesta. Come mostrato nel video proposto in apertura, il Re della Tempesta presenta dei cristalli di colore giallo sparsi sul suo corpo: sono proprio questi i punti deboli che bisogna colpire per raggiungere l'obiettivo.

Tutto quello che dovete fare, dunque, è avviare una partita nella modalità a tempo Re della Tempesta, arrivare a vedervela con il temibile boss e colpire i suoi punti deboli a forma di cristalli gialli, servendovi delle armi a vostra disposizione. La sfida verrà completata nel momento in cui avrete inflitto almeno 10.000 danni colpendo i punti deboli del Re della Tempesta.

