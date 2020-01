Fortnite 2 leak: tutte le skin, le armi e gli oggetti non ancora pubblicati

Ci sono numerose skin, armi e oggetti cosmetici di Fortnite Capitolo 2 che ancora non sono stati pubblicati, ma di cui si conosce l'esistenza grazie ai recenti leak. Li elenchiamo tutti di seguito.

Armi, costumi, oggetti cosmetici, persino modalità a tempo limitato. Di seguito elenchiamo tutti i contenuti di Fortnite Capitolo 2 che sono stati anticipati dai leak, ma che nel momento in cui riportiamo la notizia non sono stati ancora inseriti nel gioco:

Oggetti cosmetici

Stelle e Strisce (Scie)

Pizza Pit (Copertura)

Nessun nome (K-Pop) (Costume)

Shifu (Costume)

Airhead (Costume)

Kunai Shield (Zaino)

Bordo della saggezza (Strumento di raccolta)

Pennywise (Costume)

Distratto (Emote)

Nebulosa (Copertura)

Banner personale (Spray)

Bob What (Emote)

Mary Bobbins (Emote)

Cibo

Patatine fritte Durrr

Durrr Shake

Durrr Burger

Salsa piccante Durrr

Zucca

Armi

Mitragliatrice (Comune)

Mitragliatrice (Non comune)

Mitragliatrice (Raro)

Spada

Hammercrush (Epico)

Hammercrush (Leggendario)

LMG (Raro)

LMG (Raro)

No Scope Sniper (Comune)

Auto Shotty (Comune)

Auto Shotty (Non comune)

Auto Shotty (Raro)

Oggetti consumabili

Intel Pack

Pacchetto medico

Tracker Eye of the Storm

Rifugio Port-A-Pandora

Benzina (Munizioni)

Trappole

Trappola per pneumatici

Festa di compleanno

Trappola a impulsi

Trappola gabbia

Punti di interesse

Sailing Seals

Festival

Fogne

Museo

Modalità a tempo limitato

Regno viola

Wreck It Ralph LTM

The Blues

Per saperne di più su questi oggetti, e soprattutto per capire se (e quando) verranno pubblicati nel gioco, non rimane che attendere ulteriori dettagli in merito da Epic Games. A proposito di oggetti cosmetici, segnaliamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come annullare gli acquisti del negozio e chiedere un rimborso nel negozio di Fortnite.

Intanto ricordiamo che la Stagione 1 di Fortnite Capitolo 2 sta per volgere al termine, e che con ogni probabilità la Stagione 2 prenderà il via il 6 febbraio. Siete pronti?