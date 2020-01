Fortnite 2: un leak svela le prossime Sfide a Tempo Straordinario e un nuovo evento

Continuano ad emergere leak sui prossimi contenuti di Fortnite Capitolo 2 grazie alla recente pubblicazione dell'aggiornamento alla versione 11.40 e, questa volta, si parla di un nuovo evento a tempo limitato e di nuove sfide gratuite utili ad ottenere stili alternativi per i costumi del Pass Battaglia.

Dopo aver assistito alla pubblicazione delle sfide Rimedio vs Tossina, ecco infatti che arrivano Palla 8 vs Palla in Buca, Rippley vs Slime e Cameo vs Chic. Le prime due ondate di Sfide a Tempo Straordinario sono già pronte per essere completate, mentre quelle legate ad uno degli ultimi costumi del pass si sbloccherà solo tra un paio di settimane, a ridosso della pubblicazione della Stagione 2.

Se le nuove Sfide a Tempo Straordinario e i tantissimi punti esperienza in palio non dovessero bastarvi, sappiate che è in arrivo anche un particolare evento a tempo limitato intitolato Cerca e Distruggi. Durante l'evento, interamente incentrato sulla Modalità Creativa del battle royale di Epic Games, potrete ottenere moltissimi punti esperienza, uno spray e due diversi dorsi decorativi a tema. Pare inoltre che durante l'evento sarà messo in vendita sul negozio un nuovo bundle contenente le skin oggetto dell'ultimo leak sulle skin della versione 11.40 di Fortnite chiamate Metal Mouth e Zadie, entrambe dotate di ben tre stili aggiuntivi.

Vi ricordiamo che accumulare punti per aumentare fino a 200 il livello del Pass Battaglia vi tornerà utile per ottenere il particolarissimo stile aggiuntivo del costume Palla 8, il quale sembra essere stato contagiato da un particolare virus che, stando alle teorie degli appassionati, ha un qualche legame con la Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2.