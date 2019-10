Fortnite 2: durante l'attesa nella lobby si potrà assistere alle partite degli amici

Fortnite è quel tipo di gioco che riesce a prenderti sia in solitario che insieme ad altri, ma se siete tra quelli che preferiscono giocare con degli amici, l'unica cosa che entrando ingame potevate fare mentre aspettavate di unirvi alla squadra di un amico, era appunto... aspettare nella lobby.

Il Capitolo 2 di Fortnite ha invece introdotto una nuova caratteristica, che sembra essere stata richiesta a gran voce dai giocatori di tutto il mondo: adesso infatti è possibile assistere alla partita in corso durante l'attesa.

Ci sono ancora un paio di errorini e bug da sistemare, ad esempio ci vuole un po' di tempo per caricare ed aspettare, e bisogna che il proprio amico sia entrato in partita da almeno 30 secondi per poter assistere alla partita, e soprattutto, la caratteristica che sembra al momento più fastidiosa è il fatto che c'è bisogno che tutti i giocatori all'interno della lobby stiano giocando o facendo da spettatori per poter assistere alla partita. Se anche uno solo dei giocatori è seduto lì senza far nulla, magari perché non al computer, non sarà possibile utilizzare la modalità spettatore.

Però la buona notizia è che finalmente è stata implementata, e una volta corrette tutte queste piccole problematiche, è sicuramente qualcosa che varrà la pena provare.

Che ne pensate?

Nel frattempo sono state svelate le prime 3 schermate di caricamento con un leak, e sono disponibile le prime sfide della Stagione 1 del Capitolo 2 di Fortnite.