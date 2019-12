Fortnite 2: il terzo giorno di Mezz'inverno con l'arma fuori magazzino e l'evento One Shot

L'evento di Mezz'inverno di Fornite prosegue con il terzo giorno di celebrazioni per le festività natalizie , introducendo una nuova arma fuori dal magazzino e la speciale modalità One Shot che intratterrà i giocatori nelle prossime ventiquattro ore.

L'arma del giorno di Fortnite è la piratesca pistola Flint-Knock nelle varianti comune e non comune. Questa particolare arma usa proiettili pesanti con un headshot in multiplayer di 2.0, mancando però di precisione nel primo colpo. La peculiarità di questa pistola è nella sua capacità di respingere gli avversari e di fornire un rinculo piuttosto evidente, tanto che spesso viene utilizzata per eliminare il danno da caduta sparando semplicemente a terra. Queste caratteristiche rendono questa arma devastante negli scontri ravvicinati ma piuttosto imprecisa nei duelli sulle lunghe distanze.

Inoltre, il terzo giorno di festeggiamenti di Mezz'inverno porta con se la modalità One Shot LTM per le prossime 24 ore. Le uniche armi disponibili in questa LTM sono i fucili di precisione e la salute dei giocatori è limitata a soli 40. Il danno da caduta è stato rimosso a causa della bassa gravità. Infine, solo le bende permettono di ripristinare la salute.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che la mini guida su come ottenere tutti i regali di Natale in Fortnite è già disponibile sulle pagine di Everyeye.