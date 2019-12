Fortnite 2 Mezz'Inverno: Cerca un forziere entro 60 secondi dopo l'atterraggio

Dopo avervi mostrato dove ballare vicino agli Alberi delle Feste, in questa mini-guida alle sfide di Mezz'Inverno di Fortnite Capitolo 2 vi spieghiamo come completare la sfida che richiede di cercare un forziere entro 60 secondi dopo l'atterraggio dal bus della battaglia.

Durante l'evento di Mezz'Inverno di Fortnite Capitolo 2 verrà proposta una nuova sfida a tema al giorno. Oggi è il turno della sfida "Cerca un forziere entro 60 secondi dopo l'atterraggio dal bus della battaglia", una delle missioni più semplici dell'interno evento. Di seguito vi spieghiamo come portarla a termine nel modo più semplice possibile.

Come completare la sfida Cerca un forziere entro 60 secondi dopo l'atterraggio dal bus della battaglia

Per portare a termine questa sfida vi basta cercare e aprire un forziere entro 60 secondi dall'atterraggio del bus della battaglia, dunque all'inizio della partita.

I forzieri sono sparsi su tutta l'isola di Fortnite Battaglia Reale, ma ne troverete in maggior quantità presso i luoghi indicati della mappa, in particolare i prossimità degli edifici. Considerando che avete 60 secondi di tempo dall'atterraggio, trovare e aprire un forziere entro il tempo limite sarà abbastanza semplice.

Tutto quello che dovete fare per completare la sfida, dunque, è avviare una partita di Fortnite Battaglia Reale, atterrare in un luogo indicato a vostra scelta (possibilmente uno poco trafficato dagli altri giocatori), e infine individuare e aprire un forziere entro 60 secondi.

Vi state divertendo con il nuovo evento natalizio di Fortnite? Restando in tema, non dimenticate di consultare la nostra guida che vi spiega come ricattare i regali di Natale 2019 di Fortnite.