Fortnite 2 Mezz'Inverno: come e dove aprire il Bottino Congelato

L'evento di Mezz'Inverno di Fortnite Capitolo 2 si è aggiornato con una nuova sfida da portare a termine. La sfida in questione richiede di aprire il Bottino Congelato: di seguito vi spieghiamo dove e come aprirlo, in modo da completare l'obiettivo.

Il Bottino Congelato è una nuova tipologia di bottino che è possibile trovare in Fortnite Capitolo 2 durante l'evento natalizio di Mezz'Inverno, un po' come visto con i regali natalizi per la sfida che richiede di usare i regali. Dove si trova e come si apre? Ve lo spieghiamo in queste mini-guida, aiutandovi a portare a termine la sfida che richiede di aprire il Bottino Congelato.

Dove e come aprire il Bottino Congelato in Fortnite Capitolo 2

Come suggerisce il nome stesso, il Bottino Congelato non è altro che un grande blocco di ghiaccio contenente al suo interno del bottino, proprio come potete vedere nell'immagine proposta in calce.

Il Bottino Congelato si trova nella zona innevata dell'isola di Fortnite Capitolo 2, nella porzione sud-est della mappa. Una volta giunti sul luogo non dovrete far altro che individuare un Bottino Congelato, e iniziare a colpire il grande blocco di ghiaccio finché non si frantuma. Questi blocchi di ghiaccio hanno 3.500 punti vita, quindi per frantumarli ci vorrà un po' di tempo: per velocizzare il processo, assicuratevi di colpire i punti critici come mostrato nel video in apertura.

A proposito dell'evento di Mezz'Inverno, non dimenticate di consultare la nostra guida che vi spiega come riscattare i regali natalizi di Fortnite 2.