Fortnite 2 Mezz'Inverno: come completare la sfida 'cerca scatole del ghiaccio'

In questa breve guida di Fortnite Capitolo 2 vi aiuteremo a portare a termine la sfida giornaliera dell'evento natalizio Mezz'Inverno, la quale chiede ai giocatori di esplorare la mappa in cerca di Scatole del Ghiaccio.

Per chi non sapesse di cosa si tratta, parliamo dei contenitori metallici del ghiaccio che sono situati in vari luoghi della mappa e con i quali è possibile interagire come se si trattasse di forzieri così da recuperare vari oggetti a tema natalizio come i pezzi di carbone, i lanciapalle di neve e tanto altro. Nell'immagine che trovate qui sotto è possibile individuare tutti i luoghi della mappa all'interno dei quali vi sono uno o più scatole del ghiaccio. Atterrate in uno di questi e interagite con almeno due scatole per completare la missione e ottenere le ricompense.

Va precisato al solito che la sfida va prima accettata all'interno del rifugio interagendo con la calza piena zeppa di sorpresa a sinistra del camino.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine è possibile trovare anche dei consigli su come infliggere danni agli avversari con un pezzo di carbone, sfida che potete completare agilmente dal momento che il carbone si trova proprio all'interno dei contenitori del ghiaccio.