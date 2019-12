Fortnite 2 Mezz'Inverno: come completare la sfida danneggia un avversario con del carbone

Anche oggi è arrivata una nuova sfida giornaliera dell'evento Mezz'Inverno di Fortnite Capitolo 2, grazie alla quale potrete ottenere un nuovo oggetto per la personalizzazione in maniera completamente gratuita.

La sfida del giorno chiede al giocatore di trovare un pezzo di carbone e lanciarlo contro un avversario, così da danneggiarlo. Fortunatamente reperire del carbone in giro per la mappa non è molto difficile ed è possibile trovarne qualche pezzo in vari modi. Il più semplice è forse quello di raccogliere un Pacco Regalo, oggetto protagonista della sfida Mezz'Inverno di ieri, e utilizzarlo, dal momento che al suo interno dovrebbe esserci anche il gadget che state cercando.

L'alternativa è rappresentata dai contenitori del ghiaccio sparsi in giro per il mondo di gioco, con i quali potete interagire per ottenere diversi oggetti esclusivi dell'evento come i pupazzi di neve e i lanciapalle di neve. Se non sapete quale sia la posizione dei vari contenitori del ghiaccio, allora vi invitiamo a dare un'occhiata all'immagine che trovate qui sotto, ovvero una mappa con sopra indicati tutti i contenitori in questione.



