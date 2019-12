Fortnite 2 Mezz'Inverno: come completare la sfida Usa i Regali

Anche oggi i giocatori di Fortnite Capitolo 2 possono dedicarsi a una nuova sfida dell'evento di Mezz'Inverno. La sfida in questione richiede di trovare e usare due regali nel corso delle partite: di seguito vi spieghiamo come portarla a termine.

In occasione del nuovo evento di Mezz'Inverno, Epic Games ha introdotto una nuova tipologia di oggetto all'interno della mappa di Battaglia Reale: i regali. Che non sono da confondersi con i 14 regali di Fornite Capitolo 2 che gli utenti potranno riscattare ogni giorno dal capanno di Mezz'Inverno. Vediamo tutto quello che c'è da sapere per completare la sfida "Usa i regali".

Come completare la sfida di Mezz'Inverno Usa i regali

Per portare a termine questa sfida dovete trovare e usare due regali durante una o più partite di Fortnite Battaglia Reale. Ci riferiamo ai regali che sono stati inseriti all'interno della mappa, come quello che potete vedere nell'immagine riportata in calce.

Questi oggetti a forma di regalo possono essere trovati a terra e sono sparsi per tutta la mappa in modo casuale, ma sono piuttosto rari da trovare. Vi consigliamo in particolare di cercarli nella nuova zona innevata, nella porzione sud-est dell'isola di Battaglia Reale.

Dopo averne trovato uno, non vi resta che selezionarlo e utilizzarlo lanciandolo a terra, in modo da far comparire un nuovo bottino. Ripetete l'operazione con un altro regalo e completerete la sfida.

Parlando delle altre sfide di Mezz'Inverno, vi ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo consigliato anche come completare la sfida balla vicino agli Alberi delle Feste.