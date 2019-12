Fortnite 2 Mezz'Inverno: è ora disponibile la seconda skin gratis a tema natalizio

Manca ormai sempre meno tempo alla fine del 2019 e al termine dell'evento a tema natalizio di Fortnite Capitolo 2. Per celebrare l'imminente arrivo del 2020, Epic Games ha finalmente reso disponibile la seconda ed ultima skin gratuita delle feste: Wooly Warrior.

Per poter aggiungere questo bizzarro costume femminile ispirato ai mammut dovrete entrare nel Rifugio di Mezz'Inverno e aprire tutti i pacchetti regalo presenti sul lato sinistro della schermata. L'ultimo pacchetto, quello più grande di tutti gli altri e colorato di verde, contiene la skin in questione e può essere spacchettato solo per ultimo. Ciò significa che se avete aperto la confezione contenente il deltaplano Millennium Falcon o il dorso decorativo a tema Sith dovrete attendere un paio di giorni extra.

Vi ricordiamo che per ottenere l'altra skin gratuita, ovvero quella del soldato Jonesy camuffato da albero di Natale, non dovrete far altro che visitare la parte più a destra del rifugio (quella con lo schiaccianoci che sorseggia del tè e annusa bastoncini di zucchero) e interagire con il grosso albero.

Sapevate che è possibile ottenere un codice per il Piccone Minty gratis acquistando una console da GameStop? Vi invitiamo inoltre a dare un'occhiata all'aggiornamento odierno del negozio oggetto, dal momento che sono arrivati i Fratelli Baozi, una delle skin più attese di sempre.