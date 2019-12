Fortnite 2 Mezz'Inverno: disponibili il Fucile a Tamburo e la MAT Per Veri Duri

È arrivato anche oggi il reset pomeridiano dell'evento Mezz'Inverno di Fortnite Capitolo 2, il quale ha portato nel battle royale di Epic Games una nuova arma Fuori Magazzino e una nuova Modalità a Tempo Limitato.

Tutti i giocatori di Fortnite potranno infatti utilizzare per le prossime 24 ore il Fucile a Tamburo, il particolare fucile pesante in grado di sparare in rapida successione i proiettili presenti nel caricatore e rimosso con l'arrivo del Buco Nero. Se non vi basta la nuova arma potete sempre approfittare del ritorno della modalità a tempo chiamata Per Veri Duri, nella quale l'utilizzo di materiali è pesantemente limitato e bisogna quindi cercare riparo dietro qualsiasi oggetto e avere una buona mira per ottenere la tanto agognata Vittoria Reale.

In attesa di scoprire quali saranno i prossimi oggetti in arrivo (secondo i dataminer potrebbe trattarsi proprio dell'Arco Esplosivo), vi ricordiamo che è ora possibile riscattare la prima skin gratis dell'Evento Mezz'Inverno di Fortnite Capitolo 2, disponibile all'interno del rifugio.

Avete già dato un'occhiata alla skin Brividy presente nel negozio oggetti di Fortnite Capitolo 2? Sulle nostre pagine trovate anche l'elenco completo delle coppie che si sono aggiudicate un premio in denaro all'ultimo Winter Royale.