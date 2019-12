Fortnite 2 Mezz'Inverno: guida alla sfida 'distruggi le decorazioni con Fiocchi di Neve'

Volete ottenere tutte le ricompense che si possono sbloccare attraverso il completamento delle sfide giornaliere dell'evento Mezz'Inverno di Fortnite Capitolo 2? Allora seguite la nostra guida su come trovare e distruggere le decorazioni con Fiocchi di Neve.

La sfida in questione è davvero molto semplice e chiede al giocatore di trovare e distruggere con un'arma o un piccone le grosse decorazioni natalizie raffiguranti un fiocco di neve. È possibile trovare questo genere di oggetti proprio fuori da numerose abitazioni in tutta la mappa. Se però volete completare questa missione nel modo più rapido possibile, il consiglio che possiamo darvi è quello di fiondarvi subito a Parco Pacifico, luogo pieno zeppo di case e, di conseguenza, di decorazioni da distruggere. Per rendere ancora più semplice la missione potete condividerla con un amico e andare in cerca di decorazioni, così da completarla in una manciata di secondi dall'atterraggio.

