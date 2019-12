Fortnite 2 Mezz'Inverno: tutti i regali di Natale 2019 e come ottenerli

Dal 18 dicembre 2019 al 2 dicembre 2020 sarà possibile ottenere i regali di Natale di Fortnite Capitolo 2, durante lo speciale evento di Mezz'Inverno. In questa mini-guida vi mostriamo tutti gli oggetti contenuti nei regali, spiegandovi come ottenerli.

Skin per le armi, costumi, deltaplani e altro ancora. In occasione delle festività natalizie, Epic Games ha deciso di regalare agli utenti di Fortnite Capitolo 2 una serie di oggetti cosmetici, incluso un deltaplano a forma di Millennium Falcon che farà gola a tutti i fan di Star Wars.

Se volete vedere da vicino tutti i regali di Natale di Fortnite Capitolo 2 previsti durante l'evento Mezz'Inverno, vi basta dare un'occhiata al filmato proposto in apertura.

Come ottenere tutti i regali di Natale in Fortnite Capitolo 2

Per riscattare i regali vi basta entrare nel capanno di Mezz'Inverno dal menu principale, cliccando sulla Stella di Natale presente in alto a sinistra sulla schermata. Una volta entrati nel capanno potrete scartare un regalo di Natale al giorno, ricevendo la sorpresa contenuta al suo interno, proprio come mostrato nel video proposto in apertura.

Ricordiamo inoltre che durante l'evento di Mezz'Inverno saranno disponibili una serie di nuove sfide a tema. A tal proposito, sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come completare la sfida che richiede di effettuare eliminazioni con armi fuori magazzino.