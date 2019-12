Fortnite 2: Millennium Falcon, Annual Pass e tanti altri contenuti nel nuovo leak

Molto interessante è anche l'avvistamento di un nuovo stile alternativo per la skin Palla in Buca, il ninja disponibile in versione bianca o nera che sembra stia per aggiornarsi con una colorazione aggiuntiva con delle luci rosse. Secondo alcuni utenti, il personaggio potrebbe essere caduto vittima di un virus e non è da escludere che le conseguenze di questa malattia abbiano a che fare con la prossima stagione .

Tra i file della patch 11.31 sono infatti stati trovati il deltaplano a forma di Millennium Falcon e un piccone ispirato alla falce impugnata da alcuni dei Cavalieri di Ren . È molto probabile che tali oggetti accompagneranno l'uscita della skin di Kylo Ren , anch'essa oggetto di leak, in arrivo con l'aggiornamento del negozio oggetti di questa notte. Non mancano poi nuovi riferimenti al Pass Annuale, il quale potrebbe contenere non solo tutti i pass battaglia in arrivo nel 2020, ma anche costumi e altri oggetti cosmetici esclusivi.

Questa mattina Fortnite Capitolo 2 si è nuovamente aggiornato per dare ufficialmente il via all'evento a tempo di Natale e, tra i nuovi file, i dataminer hanno scovato tantissime nuove informazioni legate al futuro del gioco e all' evento crossover con Star Wars: L'Ascesa di Skywalker .

In today's Update a new image for the Annual Pass got added to the game files. Seems like the Pass isn't cancelled after all. pic.twitter.com/YlJfQLoKkx — ShiinaBR - Fortnite Leaks 🎄 (@ShiinaBR) December 18, 2019

The More you use the "8-Ball Vs Scratch" Skin the more it gets corrupted (infected with a virus) maybe a storyline related thing? - image via: @chickentendee pic.twitter.com/8cvsPKHYVQ — HYPEX - Fortnite Leaks & News (@HYPEX) December 18, 2019

New 80% Possible Free Glider! pic.twitter.com/FoKsfyVx9V — HYPEX - Fortnite Leaks & News (@HYPEX) December 18, 2019