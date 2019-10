Fortnite 2, missioni Alter Ego: scala la vetta del monte più alto con il costume Journey

Una delle missioni Alter Ego di Fortnite Capitolo 2 richiede di scalare la vetta del monte più alto dell'isola di Battaglia Reale, indossando il costume Journey. In questa mini-guida vi mostriamo la sua posizione all'interno della mappa.

Completando questa missioni vi porterete avanti con le sfide Alter Ego, in modo da sbloccare nuovi stili per la relativa skin di Fortnite Capitolo 2. Di seguito vi spieghiamo come fare.

Dove e come scalare la vetta del monte più alto di Fortnite Capitolo 2

Come potete vedere sulla mappa riportata a fondo pagina, la vetta più alta dell'isola di Fortnite Capitolo 2 si trova a sud-est di Lago Languido, sulla cima del Monte Kay. Tutto quello che dovete fare è raggiungere questa cima (contrassegnata dalla presenza di una bandiera arancione), mentre indossate il costume Journey. Assicuratevi di indossare il costume in questione, altrimenti non sarete in grado di raggiungere l'obiettivo e completare la missione.

Potete atterrare sulla vetta del Monte Kay a inizio partita, quando vi paracadutate dal Bus della Battaglia, proprio come mostrato nel video riportato in cima.

Parlando invece delle missioni della Settimana 3 di Fortnite Capitolo 2, segnaliamo che è possibile raccogliere la R nascosta nella schermata Forgiato nello Slurp. Ricordiamo inoltre che dal 29 ottobre partirà l'evento di Halloween 2019 Fortnitemares.