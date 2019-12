Fortnite 2: al via le missioni Estendi Obiettivi della Settimana 10

La prima stagione di Fortnite Capitolo 2 è giunta alla Settimana 10, e per l'occasione sono state rese disponibili le nuove missioni Estendi Obiettivi. Di seguito ve le mostriamo in dettaglio.

Come visto nelle settimane precedenti, i giocatori possono dedicarsi a un set di missioni normali e a un set di missioni prestigio, queste ultime sbloccabili dopo aver portato a termine le prime.

Missioni Estendi Obiettivi

Infliggi danni agli avversari (5.000)

Raggiunti il livello Specialista del fucile pesante (10)

Raggiungi il livello Specialista della pistola o specialista della mitraglietta (10)

Raggiungi il livello Specialista del fucile di precisione e degli esplosivi (10)

Pesca armi nei punti di pesca (10)

Elimina gli avversari (25)

Sopravvivi agli avversari in singolo, a coppie o a squadre (2.000)

Missioni Estendi Obiettivi Prestigio

Infliggi danni agli avversari (250.000)

Raggiunti il livello Specialista del fucile pesante (150)

Raggiungi il livello Specialista della pistola o specialista della mitraglietta (100)

Raggiungi il livello Specialista del fucile di precisione e degli esplosivi (75)

Pesca armi nei punti di pesca (250)

Elimina gli avversari (1.000)

Sopravvivi agli avversari in singolo, a coppie o a squadre (20.000)

Si tratta di sfide abbastanza semplici, che si spiegano da sole nel titolo stesso. Alcune di queste, in particolare quelle prestigio, potrebbero risultare piuttosto lunghe a causa del tempo richiesto per completarle. Dunque non vi resta che giocare con una certa costanza nei prossimi giorni, fino a completarle.

Parlando delle ultime novità introdotte nel gioco, ricordiamo che è stato pubblicato di recente l'aggiornamento 11.30 di Fortnite, update che introduce diverse novità tra cui il multiplayer a schermo condiviso. Al suo interno, inoltre, sono stati scovati dei riferimenti all'annual pass 2020 di Fortnite.