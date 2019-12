Fortnite 2: nasconditi dentro un Pupazzo di neve subdolo in partite diverse

Una delle sfide di Mezz'Inverno di Fortnite Capitolo 2 richiede di nascondersi all'interno di un Pupazzo di neve subdolo in due partite diverse. In questa mini-guida vi mostriamo come completarla, spiegandovi dove trovare i Pupazzi di neve subdoli.

Dove si trovano i Pupazzi di neve subdoli in Fortnite Capitolo 2? È possibile procurarsene uno in qualsiasi zona della mappa? Come ci si nasconde al loro interno? Di seguito risponderemo a queste domande, aiutandovi a completare facilmente la sfida di Mezz'Inverno "Nasconditi dentro un Pupazzo di neve subdolo in partite diverse".

Come nascondersi dentro un Pupazzo di neve subdolo in partite diverse

Per completare questa sfida dovete nascondervi dentro un Pupazzo di neve subdolo in due partite diverse.

I Pupazzi di neve subdoli possono essere trovati come oggetti all'interno dei forzieri, così da essere utilizzati in qualsiasi momento della partita. Tuttavia, durante l'evento di Mezz'Inverno sarà possibile trovare alcuni Pupazzi di neve subdoli sparsi per la mappa, avvicinarsi ad essi e nascondersi al loro interno.

Per completare facilmente la sfida vi consigliamo di nascondervi direttamente in un Pupazzo di neve subdolo presente sulla mappa. Come mostrato nel video proposto in apertura, i Pupazzi di neve subdoli sono sparsi nelle zone innevate dell'isola di Fortnite Capitolo 2: atterrate dunque in una zona innevata, come nel punto mostrato nel video in apertura, avvicinatevi a un Pupazzo di neve subdolo e infine interagite con esso per nascondervi al suo interno.

A proposito di sfide di Mezz'Inverno, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come completare la sfida che richiede di effettuare eliminazioni con armi fuori dal magazzino. Non dimenticate inoltre di consultare la nostra guida che vi spiega come riscattare tutti i regali natalizi di Fortnite Capitolo 2.