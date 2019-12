Fortnite 2 Natale 2019: missioni e ricompense dell'evento Frostnite

La prima stagione di Fortnite Capitolo 2 sta per giungere al termine, e la sua conclusione verrà accompagnata dal nuovo evento natalizio intitolato Frostnite. Di seguito vi mostriamo tutte le missioni e le relative ricompense che saranno disponibili durante l'evento.

Il nuovo evento natalizio del battle royale di Epic Games non è ancora iniziato, ma grazie ai leak emersi dall'aggiornamento 11.30 di Fortnite possiamo dare una prima occhiata alle missioni e alle ricompense di Frostnite. Eccole riportate di seguito.

Tutte le missioni Frostnite 2019 di Fortnite Capitolo 2

Cerca la calza natalizia nella cabina Winterfest (1)

Accendi un fuoco (1)

Effettua eliminazioni con un'arma fuori catalogo (5)

Nasconditi all'interno di un pupazzo di neve in diverse partite (2)

Scaldati davanti al camino nella cabina Winterfest (1)

Danza davanti agli alberi di Natale in diversi luoghi indicati (5)

Cerca una cassa entro 60 secondi dopo l'atterraggio dal Bus della Battaglia (1)

Usa i regali! (2)

Apri il bottino di ghiaccio (1)

Infligge danni a un avversario con un grumo di carbone (1)

Set_02_H_1 (1)

Cerca scatole di ghiaccio (2)

Accendi un fuoco d'artificio ghiacciato trovato sulle spiagge di Sweaty Sands, Craggy Cliffs o Dirty Docks (1)

Cerca scatole di munizioni presso The Workshop, Shiver Inn o Ice Throne (2)

Non è ancora chiaro da quando saranno disponibili queste missioni. Se l'evento natalizio verrà gestito come quello degli anni precedenti, allora possiamo aspettarci che l'evento durerà in tutto 14 giorni, e che ogni giorno verrà sbloccata una nuova sfida.

A fondo pagina potete vedere le ricompense cosmetiche che verranno sbloccate dopo aver completato ogni missione. Nell'attesa di saperne di più sul nuovo evento natalizio di Fortnite Capitolo 2, ricordiamo che intanto sono disponibili le nuove missioni Estendi Obiettivi.