Fortnite 2: nuovo leak su prezzo, data di uscita e contenuti del pacchetto Leggende Polari

I leak della mostruosa skin natalizia di Fortnite 2 trovano conferma nell'opera di datamining compiuta sull'ultimo aggiornamento del battle royale di Epic: sondando tra i file più nascosti dell'update, i dataminer hanno infatti scoperto la data di lancio, i contenuti e il prezzo del pacchetto Leggende Polari.

Come descritto dal collettivo di programmatori amatoriali e di dataminer del portale Twitter di FNBRLeaks, il bundle natalizio di Fortnite Capitolo 2 approderà nel Negozio interno dello sparatutto di Epic Games nella giornata di domani, lunedì 23 dicembre, e sarà proposta al prezzo di 24,99 dollari.

Il pacchetto Leggende Polari (conosciuto anche come Leggende Glaciali) dovrebbe comprendere al suo interno i quattro costumi Devourer, Frozen Nog Ops, Frozen Fishstick e Codename E.L.F., oltre ad una emote e a due dorsi decorativi, rispettivamente per la skin ELF e per il minaccioso Devourer.

Nell'attesa di ricevere una conferma o una smentita definitiva a questi leak da parte degli sviluppatori americani, vi ricordiamo che nel Negozio di Fortnite è finalmente giunta la skin di Kylo Ren e che sono gli ultimi giorni per completare le sfide di Star Wars: l'evento crossover dedicato al lancio del film Star Wars L'Ascesa di Skywalker è infatti destinato a concludersi nel pomeriggio di lunedì 23 dicembre.