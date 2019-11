Fortnite 2: ottieni salute con Pesce Piccolo, Flopper e Pesce Succoso

Una delle missioni Tiro a Segno di Fortnite Capitolo 2 richiede di ottenere salute usando un Pesce Piccolo, un Flopper o un Pesce Succoso. Di seguito vi spieghiamo come procurarvi questi pesci, in modo da portare a termine la missione.

Sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come completare la missione Tiro a Segno Consuma le mele raccolte al frutteto. In questa mini-guida, invece, vi mostreremo come procurarvi un Pesce Piccolo, un Flopper e un Pesce Succoso per completare la missione che richiede di utilizzarli per ottenere salute.

Come ottenere e dove trovare Pesce Piccolo, Flopper e Pesce Succoso

Come forse avrete già intuito, il Pesce Piccolo, il Flopper e il Pesce Succoso possono essere ottenuti durante le partite di Battaglia Reale tramite la pesca.

Tutto quello che dovete fare per completare la missione, dunque, è mettervi a pescare fino a quando non avrete ottenuto il Pesce Piccolo (quello dalla forma allungata, lo trovate nelle acque normali non adibite alla pesca), il Flopper (quello rotondo arancione, lo trovate nei punti adibiti alla pesca) e il Pesce Succoso (quello viola, lo trovate nei punti adibiti alla pesca) per poi utilizzarli al fine di recuperare la salute del vostro personaggio.

Per completare la sfida, ricordate che sarà necessario recuperare la salute con i tre pesci. Se la salute del vostro personaggio è al massimo, fategliene perdere un po' in qualche modo (per esempio facendovi colpire dagli avversari, oppure cadendo da grandi altezze) e poi usate i pesci.

