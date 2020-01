Fortnite 2: Pioniere e Bombarolo Lucente tra le novità di oggi nel negozio oggetti

Nel corso di questa notte è avvenuto come sempre l'aggiornamento del negozio oggetti di Fortnite Capitolo 2, grazie al quale sono ora disponibili alcuni costumi e altri oggetti per la personalizzazione mai visti prima d'ora.

Ad affiancare e completare il set della skin Ladrona sono infatti arrivati il costume Pioniere, la copertura Plaid Ladrone e i picconi Speronatore e Ascia Multiuso.

Ecco di seguito tutti gli oggetti in vendita oggi con relativo prezzo:

Ladrona, costume raro - 1.200 V-Buck

Pioniere, costume raro - 1.200 V-Buck

Speronatore, strumento da raccolta non comue - 500 V-Buck

Ascia multiuso, strumento da raccolta non comune - 500 V-Buck

Colpo arcobaleno, strumento da raccolta leggendario - 1.500 V-Buck

Dirigibile lucente, deltaplano leggendario - 1.200 V-Buck

Bombarolo Lucente, costume raro - 1.200 V-Buck

Artigliere lucente, costume leggendario - 1.500 V-Buck

Bianco accecante, costume leggendario - 1.500 V-Buck

Plaid Ladrone, copertura non comune - 300 V-Buck

Falco Solare, costume raro - 1.200 V-Buck

Extraterrestre, emote rara - 500 V-Buck

Fianchi ballerini, emote rara - 500 V-Buck

Armonia, emote non comune - 200 V-Buck

Nel caso in cui tali skin non dovessero piacervi e foste in possesso del Pass Battaglia, potete sempre procedere al completamento della prima sfida a tempo straordinario di Fortnite Capitolo 2, grazie alla quale potrete sbloccare uno stile aggiuntivo per il costume Rimedio vs Tossina.