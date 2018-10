Fortnite 2 su PS5 e Xbox Scarlett? Ipotizziamo un possibile scenario

Non c'è dubbio che Fortnite sia il fenomeno videoludico più importante del 2018, tanto da aver ormai sconfinato nel mondo della cultura Pop: Fortnite è diventato in pochi mesi un vero fenomeno di costume di portata globale, grazie anche al supporto di superstar internazionali come Drake e calciatori del calibro di Antoine Griezmann.

Fortnite (e nello specifico, la modalità Battle Royale) ha raggiunto ad agosto quota 78 milioni di giocatori, numeri incredibili che testimoniano come la bolla sia ben lontana dall'esplodere e anzi, appaia ancora in perfetta salute. L'avvio della Stagione 6 ha portato nuova linfa vitale dopo una Season 5 particolarmente lunga e al tempo stessa ricchissima di attività.

Tutto bene, quindi? Al momento certamente sì, Epic Games sta continuando a lavorare per creare nuovi contenuti ed entro fine anno (probabilmente tra novembre e dicembre) partirà ufficialmente la Stagione 7 di Fortnite, tuttavia gli sviluppatori potrebbero aver già iniziato a guardare oltre... Non dobbiamo dimenticarci che da tempo si susseguono rumor relativi all'arrivo di PS5 e Xbox Scarlett (nome in codice della nuova console Microsoft) tra la fine del 2019 e la prima metà del 2020, e sebbene non ci sia ancora nulla di certo, appare improbabile che Epic voglia farsi trovare impreparata al lancio delle nuove piattaforme.

L'azienda si trova quindi di fronte a due possibili opzioni: aggiornare Fortnite per PlayStation 5 e Scarlett oppure produrre un sequel esclusivo per console next-gen? Entrambe le strade risulterebbero probabilmente vincenti, nel primo caso il lavoro di porting potrebbe essere "sfruttato" come esercizio di stile per prendere confidenza con le potenzialità dei due hardware, dall'altra presentarsi con il sequel di un gioco amatissimo nel primo anno di vita di PS5 e Scarlett potrebbe garantire anche una rapida accelerata alle vendite delle nuove console.

Epic non ha mai parlato apertamente di Fortnite 2 e lo stesso Fortnite si trova di fatto ancora in Accesso Anticipato. Lo studio ha costruito un vastissimo ecosistema che coinvolge tutte le principali piattaforme in commercio, da PS4 a Xbox One, passando per Switch, iOS e Android. Difficile pensare che un colosso come Epic Games possa dunque ignorare l'arrivo sul mercato di PlayStation 5 e della nuova Xbox, del resto la forza commerciale di Fortnite ha praticamente "costretto" Sony Interactive Entertainment a rivedere le proprie politiche sul Cross-Play esteso, dando vita ad alcuni test iniziando proprio con il Battle Royale più famoso del mondo.

E voi cosa ne pensate? Fortnite 2 potrebbe uscire davvero su PS5 e Xbox Scarlett oppure Epic porterà sulle prossime console Sony e Microsoft una versione tecnicamente aggiornata del primo Fortnite, continuando ad espandere l'universo di gioco?