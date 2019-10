Fortnite 2: resta accovacciato entro 20 m da un avversario per 10 secondi

I giocatori di Fortnite Capitolo 2 possono dedicarsi alle nuove missioni Acque Aperte. In questa mini-guida vi spiegheremo come completare facilmente la missione che richiede di restare accovacciati entro 20 metri da un avversario per un totale 10 secondi.

Una missione che richiede un approccio furtivo e un po' di attenzione, ma che grazie alle nuove meccaniche di Fortnite Capitolo 2 sarà più facile del previsto. Vediamo come fare.

Come restare accovacciati entro 20 m da un avversario per 10 secondi

Come recita il titolo della missione, tutto quello che dovete fare è restare accovacciati entro una distanza di 20 metri da un avversario, per un tempo totale di 10 secondi. Un obiettivo che richiede un approccio stealth, ma che può rivelarsi più semplice del previsto grazie a un nuovo elemento introdotto nella mappa di Fortnite Capitolo 2.

Stiamo parlando dei rifugi, dei particolari nascondigli presenti sulla mappa che consentono ai giocatori di nascondersi dentro di essi, in modo da non farsi vedere dagli avversari e coglierli di sorpresa. Restando accovacciati all'interno di un rifugio, o nei suoi pressi, potrete sfuggire alla vista del nemico, restando entro un raggio di 20 metri da loro per diversi secondi. Per completare la missione non vi resta che accovacciarvi per un totale di 10 secondi mentre vi trovate entro un raggio di 20 metri di distanza dall'avversario.

Ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato dove trovare i Rifugi di Fortnite Capitolo 2. Non vi resta che raggiungerne qualcuno, nascondervi all'interno di essi e restare accovacciati finché non passa qualche nemico da quelle parti.