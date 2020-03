Fortnite 2, Settimana 5: come sopravvivere a una caduta dal quinto piano o più

Tra le sfide più semplici della Settimana 5 della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2 c'è sicuramente quella che chiede ai giocatori di sopravvivere ad una caduta da almeno cinque piani di altezza.

Si tratta di una missione estremamente veloce da portare a termine, dal momento che vi basterà atterrare in un qualsiasi punto della mappa (meglio se isolato, così da evitare che qualcuno possa distruggervi le strutture e uccidervi) e accumulare abbastanza materiali da poter costruire una rampa formata da 6 scale. A questo punto dovete raggiungere un'altezza superiore al quinto piano senza però raggiungere la parte più alta, insomma dovete arrivare alla quinta scala e fare un paio di passi in avanti. Fatto ciò vi basterà lanciarvi giù e, all'atterraggio, vi verrà segnalato il completamento della missione. Assicuratevi di avere la salute al massimo prima di cadere giù, poiché in caso di morte la sfida non vi verrà conteggiata e dovrete ripetere tutto nuovamente.

