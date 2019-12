Fortnite 2 Sfide Mezz'Inverno: eliminazioni con un'arma fuori magazzino

Dopo avervi spiegato come rinfocolare un Falò, in questa mini-guida alle sfide natalizie di Mezz'Inverno di Fortnite Capitolo 2 vi spieghiamo come completare la sfida che richiede di eliminare cinque nemici con armi fuori magazzino.

Per portare a termine questa sfida dovrete eliminare cinque nemici utilizzando l'arma giornaliera fuori magazzino.

Cosa sono le armi giornaliere fuori magazzino? Come annunciato da Epic Games, durante i 14 delle sfide natalizie di Mezz'Inverno vedremo il ritorno di alcune vecchie armi rimosse dal gioco. Ogni giorno ne verrà introdotta una nuova, e sarà disponibile per 24 ore, seguendo l'ordine della seguente lista:

Fucile a doppia canna

Pistola a tamburo

Cecchino pesante

Pistola a pietra focaia

Bombe puzzolenti

Fucile di fanteria

Pistole doppie

SMG tattico

Granate a onde d'urto

Fucile a tamburo

Arco esplosivo

Desert Eagle

SMG silenziato

Bomba di Boogie

Se volete utilizzare l'arma giornaliera fuori magazzino, dunque, non vi resta che vedere nel menù prinipale qual è l'arma scelta del giorno, procurarvela e infine utilizzarla in partita per eliminare cinque nemici.

Parlando delle sfide di Mezz'Inverno di Fortnite Capitolo 2, ricordiamo che sulle nostre pagina vi abbiamo spiegato anche come portare a termine la sfida che richiede di cercare le calze natalizie nel capanno. Non dimenticate inoltre di consultare la nostra guida che vi spiega come riscattare i regali di Fortnite durante il nuovo evento natalizio.