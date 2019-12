Fortnite 2 Sfide Natale 2019: come e dove rinfocolare un Falò

Dopo avervi mostrato dove trovare le calze natalizie nel capanno di Mezz'Inverno, in questa mini-guida all'evento natalizio di Fortnite Capitolo 2 vi spieghiamo come portare a termine la sfida che richiede di rinfocolare un Falò.

Di seguito, tutto quello che c'è da sapere per trovare e rinfocolare un Falò nell'isola di Fortnite Capitolo 2.

Guida alla sfida natalizia di Fortnite Rinfocola un Falò

Come potete vedere nella mappa riportata a fondo pagina, i Falò sono sparsi in abbondanza su tutta l'isola di Fortnite Capitolo 2, motivo per cui non sarà difficile trovarne uno in poco tempo.

Una volta che vi trovate di fronte a un Falò, potrete accenderlo gratuitamente interagendo semplicemente con esso. Dopo averlo acceso, sarà possibile rinfocolare il Falò usando 30 unità di Legno oppure lanciando un pezzo di carbone al suo interno.

Per completare la sfida vi basta rinfocolare un qualsiasi Falò una sola volta. Se vi imbattete in un Falò bruciato, riattivarlo vi costerà 300 unità di Legno (a questo punto vi consigliamo di cercare un altro Falò integro).

Se avete bisogno di un riferimento visivo per capire più facilmente come individuare e rinfocolare un Falò, potete guardare il filmato proposto in apertura.

Siete pronti a far vostre tutte le ricompense previste durante il calendario dell'avvento di Fortnite 2?