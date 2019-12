Fortnite 2: dove fare skydiving attraverso gli anelli a Foschi Fumaioli

Dopo avervi spiegato come completare una prova a tempo sul motoscafo, in questa mini-guida alle missioni Ascesa del Caos di Fortnite Capitolo 2 vi mostriamo come completare la missione che richiede di fare skydiving attraverso gli anelli sospesi a Foschi Fumaioli.

Dove si trovano gli anelli sospesi a Foschi Fumaioli? Cosa bisogna fare per attraversarli tutti e portare a termine la missione? Ve lo spieghiamo di seguito.

Dove e come volare attraverso gli anelli sospesi a Foschi Fumaioli

Per completare questa missione dovete attraversare in volo i due anelli sospesi a Foschi Fumaioli. I due anelli si trovano all'interno dei due reattori presenti nell'area. Cosa bisogna fare per attraversarli entrambi?

Come potete vedere nel filmato proposto in cima, per attraversare i due anelli dovete atterrare a Foschi Fumaioli (location che abbiamo evidenziato con un cerchio rosso sulla mappa a fondo pagina), entrare all'interno di uno dei due reattori, attraversare l'anello fino a farvi spingere verso l'alto, lasciarvi cadere verso l'altro reattore e attraversare l'anello al suo interno. Così facendo, porterete a termine la sfida trattata in questa mini-guida.

