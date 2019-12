Fortnite 2: spara fuochi d'artificio a Sabbie Sudate, Scogliere Scoscese o Moli Molesti

Anche oggi, 31 dicembre 2019, Fortnite Capitolo 2 propone ai giocatori una nuova sfida Mezz'Inverno con tanto di ricompensa gratuita. Cerchiamo quindi di capire come fare per trovare e sparare un fuoco d'artificio sulle spiagge di Sabbie Sudate, Scogliere Scoscese o Moli Molesti.

Nonostante possa sembrare una sfida complessa leggendone i requisiti, si tratta in realtà di un compito estremamente semplice da portare a termine e che non richiede più di una manciata di secondi. Vi basterà infatti atterrare su una delle tre spiagge presenti sulla mappa e interagire con uno dei numerosi fuochi d'artificio pronti ad essere sparati. Accendete la miccia e in pochi secondi vi verrà segnalato a schermo il completamento della sfida.

Se avete problemi nel reperire i luoghi nei quali è presente una spiaggia, qui sotto trovate una mappa con sopra indicata la posizione di tutti i punti nei quali è possibile completare la sfida e ottenere la ricompensa.

Avete già completato la sfida "cerca nelle ghiacciaie" di Fortnite Capitolo 2? Sulle nostre pagine trovate anche tutte le indicazioni necessarie ad ottenere la seconda ed ultima skin gratis di Fortnite Mezz'Inverno.