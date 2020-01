Fortnite 2 Stagione 2: Ninja attacca Epic e chiede un update 'follemente originale'

Nel corso di uno streaming tenuto su Mixer nella giornata di giovedì 23 gennaio, Ninja ha voluto redarguire Epic Games per il ritardo accumulato con l'annuncio della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2. Approfittando dell'occasione, la personalità di Fortnite ha esortato Epic a lanciare una Season davvero "folle".

Incalzato dai suoi follower a esprimere un parere sull'insolita lunghezza della Stagione 1 del "nuovo" Fortnite post-buco nero, lo streamer di Mixer si è detto certo del fatto che "per l'incredibile mancanza di contenuti aggiuntivi e di equipaggiamenti di questa Season, c'è solo una cosa che ha senso fare per la prossima Stagione ossia lanciare una cosa che sia davvero la più folle e originale di sempre".

Nel ribadire il concetto, Ninja spiega che "deve essere davvero l'aggiornamento di Fortnite più pazzo che abbiano mai escogitato. Penso ad esempio a una meccanica rivoluzionaria, o a un qualcosa che stanno sviluppando e che cambierà l'intera esperienza di gioco. Non c'è altro motivo, se hanno rimandato per 17 giorni l'uscita della nuova Stagione, che è un tempo davvero molto, molto lungo per questo genere di giochi. Perchè davvero, se nella prossima Season non ci sarà alcun cambiamento sostanziale, allora che diavolo hanno combinato gli sviluppatori in questi 100 giorni? Siamo creatori di contenuti e qui ci sono tutti pro player che fanno streaming, quindi abbiamo molte ragioni per giocare a Fortnite anche quando la campagna pubblicitaria diminuisce, ma molti giocatori casual non lo fanno".

La Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2 partirà il 20 febbraio: prima di allora, ossia a inizio febbraio, assisteremo al lancio di un aggiornamento che modificherà il motore fisico per dare modo a Epic Games di gestirlo tramite Chaos, un middleware dell'Unreal Engine.