Fortnite 2 Tiro a Segno: atterra in un rifugio per evitare i danni da caduta

Dopo avervi spiegato come ottenere salute da Pesce Piccolo, Flopper e Pesce Succoso, in questa mini-guida alle missioni Tiro a Segno di Fortnite Capitolo 2 vi mostriamo come completare la missione che richiede di atterrare in un rifugio per evitare i danni da caduta.

Ci sono due tipi di rifugi sparpagliati sull'isola di Fortnite Capitolo 2: i cassonetti e i cespugli di paglia. Di seguito vi spieghiamo qual è il modo più semplice e rapido per atterrare in uno di essi evitando i danni da caduta.

Come completare facilmente la missione Atterra in un rifugio per evitare i danni da caduta

Per completare velocemente la missione "Atterra in un rifugio per evitare i danni da caduta", vi consigliamo di atterrare sulle torri alti che trovate a Fattoria Frenetica, all'interno del cerchio rosso che abbiamo tracciato sulla mappa riportata a fondo pagina. Una volta in cima, vi basta buttarvi di sotto verso il cespuglio di paglia, in modo da non subire nessun danno da caduta e completare la missione.

