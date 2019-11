Fortnite 2 Tiro a Segno: consuma le mele raccolte al frutteto

I giocatori di Fortnite Capitolo 2 possono dedicarsi alle nuove missioni Tiro a Segno della Settimana 7. In questa mini-guida vi mostriamo come completare la missione che richiede di trovare e consumare le mele raccolte nel frutteto.

Dopo avervi mostrato dove danzare dal Tubista, dall'Uomo di paglia e al Bivacco Boscoso, di seguito vi spieghiamo tutto quello che c'è da sapere per completare la missione che richiede di consumare le mele raccolte nel frutteto.

Come completare la missione Consuma mele raccolte nel frutteto

Questa missione richiede semplicemente di trovare e consumare le mele raccolte nel frutteto. Se vi state domandando dove si trova il luogo in questione, vi basta dare un'occhiata all'immagine riportata in calce: il frutteto è posizionato a nord di Fattoria Frenetica, all'interno del cerchio rosso che abbiamo tracciato sulla mappa.

Una volta giunti sul posto, non vi resta che trovare tre mele per terra, e interagire con esse per consumarle. Completerete la missione dopo aver consumato in tutto tre mele all'interno del frutteto. Segnaliamo inoltre che ogni mela consumata permette di guadagnare punti esperienza con il proprio personaggio.

