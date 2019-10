Fortnite 2: trapelate altre nuove skin con un leak

Il Capitolo 2 di Fortnite ha subito riacceso gli entusiasmi di tutti nei confronti di un gioco che sembrava iniziare un inesorabile declino. Le tante novità introdotte da Epic Games hanno invece destato molta curiosità, ovviamente anche tra i data miner, sempre a caccia di leak e scoop vari.

I soliti noti hanno infatti scoperto alcuni oggetti cosmetici, che forse saranno inseriti prossimamente nel celebre battle royale di Epic. In particolare, l'utente s110x ne ha rivelati alcuni sul suo profilo Twitter (potete vedere i tweet in calce alla news).

Tra gli oggetti trapelati c'è il Bullet Bundle, che sarebbe una sorta di nuovo starter pack: contiene una nuova skin, back bling e piccone pronti all'uso, e probabilmente, come già avvenuto in passato, 600 V-Bucks da utilizzare nello store.

Le altre nuove skin sembrano invece essere delle rivisitazioni di quelle già esistenti. La Dark Omen ad esempio, è una versione di quella originale, con in più un mantello. Stesso dicasi per la Shadow Ark, che pure sembra molto bella, ma ha come unica pecca delle ali forse troppo grandi, che potrebbero dare fastidio ingame.

Ultima è la Dark Power Chord, la cui skin base è già molto popolare, e dunque potrebbe rivelarsi un gran successo. Ricordiamo però che non è detto che Epic decida effettivamente di rendere disponibili queste skin, per cui prendete sempre queste news con il beneficio del dubbio.

Nel frattempo, Fortnite 2 ha già ricevuto una patch correttiva, e sembra sia stato scoperto il primo oggetto mitico di Fortnite 2. Restate aggiornati con tutte le novità sul gioco, sul nostro sito.