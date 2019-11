Fortnite 2: trascina un oggetto, un avversario e cattura un pesce con una Fiocina

Dopo avervi mostrato dove effettuare eliminazioni all'Idro 16 e a Siepi Sempreverdi, in questa mini-guida alle missioni In Picchiata di Fortnite Capitolo 2 vi spieghiamo come completare la missione che richiede di trascinare un oggetto, trascinare un avversario e catturare un pesce con una Fiocina.

La parte più difficile è procurarsi un Fiocina, vale a dire la pistola in grado di sparare gli arpioni. Vi consigliamo di completare questa missione nella modalità Rissa a Squadre, dove sarà più facile entrare in possesso dell'arma in questione. Di seguito vi spieghiamo tutto quello che c'è da sapere per portare a termine la sfida.

Come trovare una Fiocina in Fortnite Capitolo 2

Potete trovare la Fiocina a terra, dentro i forzieri oppure all'interno dei rifornimenti che vengono lasciati cadere sulla mappa. Nella modalità Rissa a Squadre i rifornimenti sono molto frequenti, motivo per cui sarà più semplice entrare in possesso della Fiocina.

Come trascinare gli oggetti e gli avversari con la Fiocina

Dopo che siete entrati in possesso della Fiocina, potete usarla per trascinare gli oggetti e i nemici stessi. Per completare la missione vi basta trascinare un nemico e un oggetto. In entrambi i casi, non dovrete far altro che mirare con la vostra Fiocina centrando l'obiettivo, così da trascinarlo verso di voi, proprio come mostrato nel video riportato in cima. Un modo semplice per trascinare un oggetto è quello di far cadere per terra una vostra arma, per poi colpirla con la vostra Fiocina.

Come catturare un pesce con la Fiocina

Infine, per completare la missione dovrete catturare un pesce con la Fiocina. Il concetto è sempre lo stesso: dovrete colpire l'obiettivo (quindi il pesce) mirando con la vostra Fiocina. I pesci possono essere trovati all'interno dei corsi d'acqua con le bollicine bianche.

Parlando delle altre missioni In Picchiata di Fortnite Capitolo 2, ricordiamo che vi abbiamo spiegato anche come completare le prove di nuoto a tempo a Lago Languido e Idro 16.