Fortnite 2: dove trovare le calze natalizie nel capanno di Mezz'Inverno

Sono finalmente disponibili le sfide di Natale 2019 di Fortnite 2. In questa mini-guida vi spieghiamo come completare la sfida che richiede di cercare le calze natalizie nel capanno di Mezz'Inverno.

Le sfide natalizie saranno disponibili durante i 14 giorni di Fortnite, dal 17 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020. Verrà resa disponibile una nuova sfida ogni giorno: vediamo come portare a termine la prima sfida.

Cerca le calze natalizie nel capanno di Mezz'Inverno

Questa sfida richiede di cercare e trovare le calze natalizie nel capanno di Mezz'Inverno. Dove si trova questa location?

Come potete vedere nell'immagine riportata a fondo pagina, il capanno di Mezz'Inverno si trova al centro dell'isola di Battaglia Reale, all'interno del cerchio rosso che abbiamo tracciato sulla mappa. Una volta giunti sul luogo, non dovrete far altro che entrare nel capanno e avvicinarvi al camino che si trova accanto all'albero di Natale: su di esso troverete appese le calze natalizie. Per completare la missione vi basta interagire con esse.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente il capanno di Mezz'Inverno, potete guardare il filmato proposto in apertura.

Ricordiamo che nel frattempo sono disponibili anche le sfide dell'evento di Star Wars. A tal proposito, sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come ottenere il fucile Blaster e infliggere danni agli avversari.