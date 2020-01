Fortnite 2: dove trovare diversi Camion Street Food

I giocatori di Fortnite Capitolo 2 possono dedicarsi alle nuove missioni Rimedio vs Tossina. In questa mini-guida vi spieghiamo come completare la missione che richiede di visitare tre differenti camion street food all'interno della mappa.

Come è facile intuire dal titolo della missione, tutto quello che dovete fare è visitare tre differenti camion street food sulla mappa di Fortnite Capitolo 2. Cosa sono questi camion, e dove si trovano? Ve lo mostriamo di seguito.

Le posizioni dei Camion Street Food sulla mappa di Fortnite 2

Sulla mappa di Fortnite Capitolo 2 sono presenti quattro camion street food, alle seguenti posizioni:

A nord di Parco Pacifico

A sud di Borgo Bislacco

A nord di Lago Languido

A sud di Corso Commercio

Le posizioni dei camion street food sono segnalate sulla mappa che abbiamo riportato a fondo pagina. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuarle più facilmente, potete aiutarvi guardando il filmato proposto in apertura.

Per completare la missione in questione, dunque, non vi resta che trovare e visitare almeno 3 diversi camion street food, anche nell'arco di partite differenti.

La prima Stagione di Fortnite Capitolo 2 sta ormai per volgere al termine. Stando alle informazioni riportate sul sito ufficiale di Epic, sembra proprio che la Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2 prenderà il via il 6 febbraio. Voi cosa vi aspettate dalla nuova season del battle royale di Epic Games? Fatecelo sapere nei commenti.