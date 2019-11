Fortnite 2: dove trovare il Dorso Decorativo di Sorana nascosto in Ascesa del Caos

Una delle sfide Alter Ego di Fortnite Capitolo 2 richiede di trovare il Dorso Decorativo nascosto nella schermata di caricamento Ascesa del Caos mentre si indossa il costume di Sorana. In questa mini-guida vi spieghiamo come completarla, mostrandovi la posizione del Dorso Decorativo di Sorana.

Naturalmente, per completare la sfida dovrete prima sbloccare la skin di Sorana. Se non lo avete ancora fatto, ricordiamo che per sbloccare la skin segreta di Fortnite Capitolo 2 è necessario trovare tutte le lettere nascoste FORTNITE.

Dove trovare il Dorso Decorativo di Sorana

Per portare a termine la sfida e trovare il Dorso Decorativo nascosto nella schermata Ascesa del Caos, non vi resta che indossare il costume di Sorana e avviare una partita di Fortnite Battaglia Reale. Il Dorso Decorativo si trova a nord di Foschi Fumaioli, appoggiato su una delle tre tende presenti sulla spiaggia.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per trovare più facilmente il Dorso Decorativo di Sorana, potete guardare il video riportato in cima e l'immagine proposta in calce, dove è stata segnalata la posizione esatta dell'oggetto. Voi siete già riusciti a ottenerlo? Fatecelo sapere nei commenti.

Parlando di ricompense cosmetiche, ricordiamo che fino al 2 dicembre sarà possibile completare l'incarico della Regina e ottenere una copertura gratis.