Fortnite 2: dove trovare i forzieri negli avamposti EGO

I giocatori di Fortnite Capitolo 2 possono dedicarsi alle nuove missioni Lowdown. Una di queste richiede di cercare sette forzieri presso gli avamposti E.G.O. disseminati nell'isola di Battaglia Reale: di seguito vi spieghiamo come e dove trovarli.

Gli avamposti E.G.O. sono una delle novità di Fortnite Capitolo 2, una nuova tipologia di location che è possibile visitare all'interno della mappa. Di seguito vi mostriamo dove trovarle.

Guida alla missione Cerca forzieri negli avamposti E.G.O.

Come potete vedere sulla mappa riportata in calce, sull'isola di Fortnite Capitolo 2 sono presenti 5 avamposti E.G.O. nelle seguenti posizioni:

Stazione Scientifica : a ovest di Parco Pacifico

: a ovest di Parco Pacifico Staging Post : a nord-ovest di Moli Molesti

: a nord-ovest di Moli Molesti Caserme : a nord-ovest di Lago Languido

: a nord-ovest di Lago Languido Hangar : Siepi d'Agrifoglio

: Siepi d'Agrifoglio Torre di Comunicazione: a sud-ovest di Brughiere Brumose

Per completare la missione, dunque, non vi resta che cercare e aprire 7 forzieri all'interno di una (o più) di queste location. Se avete bisogno di un riferimento visivo per capire come fare, potete dare un'occhiata al video riportato in cima.

Gli avamposti E.G.O. hanno tutto l'aspetto di accampamenti e postazioni militari. Ancora aleggia un po' di mistero intorno all'organizzazione che li gestisce, ma è probabile che ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane, man mano che ci avvicineremo al culmine della Stagione 1 di Fortnite Capitolo 2.

Con l'occasione ricordiamo che il piccone Merry Mint è ora disponibile anche in Italia.