Fortnite 2: dove trovare la lettera E nascosta nella schermata In Picchiata

Se avete completato le missioni In Picchiata di Fortnite Capitolo 2, potete mettervi alla ricerca della lettera E nascosta nella relativa schermata di caricamento della settimana 8. In questa mini-guida vi spieghiamo dove trovarla, mostrandovi la sua posizione esatta all'interno della mappa.

Dopo aver completato le missioni In Picchiata, per ottenere la lettera E nascosta vi basta raccoglierla all'interno della mappa. Vi mostriamo dove si trova all'interno della mappa di Fortnite Capitolo 2.

La posizione della lettera E nascosta nella schermata In Picchiata

Come potete vedere nelle due immagini riportate in calce, la lettera E si trova sopra un lampione dell'Idro 16, uno dei luoghi storici di Fortnite Capitolo 2. Location, oltretutto, che è stata protagonista delle due missioni In Picchiata eliminazioni all'Idro 16 o Siepi Sempreverdi e completa le prove di nuoto a tempo a Lago Languido e a est dell'Idro 16.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente la posizione esatta della lettera E nascosta nella schermata di caricamento In Picchiata, potete aiutarvi guardando il filmato proposto in apertura.

La lettera in questione è l'ultima delle otto lettere che compongono la parola F-O-R-T-N-I-T-E. Raccogliendole tutte nel corso delle varie settimane, sbloccherete la skin Sorana, vale a dire il costume segreto della prima stagione di Fortnite Capitolo 2.