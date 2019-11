Fortnite 2: dove trovare la lettera T nascosta nella schermata Tiro a Segno

Avete già completato buona parte delle sfide Tiro a Segno di Fortnite Capitolo 2? Allora è giunto nuovamente il momento di andare a raccogliere la lettera della settimana, come sempre visibile all'interno della schermata di caricamento che si ottiene completando 8 diverse sfide.

Come potete ben vedere nell'immagine, che mostra Palla 8 e Palla in Buca in procinto di combattere, la lettera T si trova proprio sotto al ponte situato a nord di Foresta Frignante. Potreste far fatica ad individuare la posizione esatta del ponte poiché c'è un albero che lo copre quasi integralmente con le sue foglie. Per aiutarvi a trovarne la posizione abbiamo quindi deciso di pubblicare in calce alla guida una pratica immagine della mappa con sopra un indicatore, così da poter andare a colpo sicuro. Giunti nel luogo esatto la grossa lettera apparirà sotto al ponte e dovrete interagirci per aggiungerla alla vostra collezione.

Vi ricordiamo che raccogliendo anche la lettera E della prossima settimana potrete sbloccare la skin segreta della Stagione 1 del Capitolo 2 di Fortnite Battaglia Reale.

