Fortnite 2: dove trovare tutte le lettere nascoste FORTNITE

Con l'arrivo delle missioni In Picchiata della settimana 8 di Fortnite Capitolo 2, i giocatori del battle royale di Epic Games sono in grado di ottenere tutte le lettere F-O-R-T-N-I-T-E nascoste nelle varie schermate di caricamento. In questa guida vi spieghiamo come trovarle tutte.

Di seguito, tutto quello che c'è da sapere per trovare e raccogliere le lettere nascoste della prima stagione di Fortnite Capitolo 2.

Come sbloccare le lettere F-O-R-T-N-I-T-E di Fortnite Capitolo 2

Prima di raccogliere e ottenere una lettera, è necessario sbloccarla completando tutte le missioni della relativa settimana. La lettera F, per esempio, si sblocca dopo aver completato tutte le missioni della prima settimana intitolate Nuovo Modo. Allo stesso modo, per sbloccare la lettera O bisogna completare tutte le missioni della seconda settimana, e così via per tutte le altre.

Dove trovare le lettere F-O-R-T-N-I-T-E di Fortnite Capitolo 2

Di settimana in settimana, sulle nostre pagine vi abbiamo mostrato le posizioni di tutte le lettere nascoste di Fortnite Capitolo 2. Di seguito vi proponiamo l'elenco con le mini-guide che vi spiegano dove trovare tutte le lettere F-O-R-T-N-I-T-E:

Se può tornarvi comodo, in apertura potete guardare un video riepilogativo che mostra le posizioni di tutte le lettere in questione. C'è una ricompensa per premiare la dedizione dei giocatori che hanno raccolto tutte le lettere F-O-R-T-N-I-T-E?

La risposta è affermativa! Dopo aver raccolto tutte le lettere nascoste della stagione 1 di Fortnite Capitolo 2, infatti, sbloccherete la skin segreta Sorana! Voi ci siete già riusciti? Fatecelo sapere nei commenti.